Повышение производительности труда — одна из ключевых задач для России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Вы сами все время об этом говорите — и с применением робототехники, искусственного интеллекта и всех других достижений, которые есть в нашей стране, да и в мире. Нужно брать отовсюду все самое лучшее и на этой базе повышать производительность труда. Вот это ключевая задача для нас с вами на ближайшее время», — подчеркнул президент.

Он добавил, что ждет от кабмина план мероприятий по достижению структурного роста экономики.

В свою очередь Мишустин отметил, что ВВП страны достиг исторического максимума и составил рекордные 200 триллионов рублей. При этом ВВП за 2024 год вырос на 4,1%, что на 0,2% превышает официальные прогнозы.

Также премьер указал на то, что экономика России успешно справилась с санкциями, чего нельзя сказать про государства, которые вводили эти санкции.

Причинами роста экономики РФ, по мнению премьера, стала высокая инвестиционная потребительская активность, где обрабатывающее производство играет важную роль.

Путин в ответ назвал высокие показатели экономики России общим результатом работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества, правительства и финансовых властей страны.

Также на встрече с главой правительства президент отметил, что темпы экономического роста России оказались выше прогнозов и аналогичных показателей в других странах, в том числе в так называемых развитых экономиках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе заседания Совета при главе государства по науке и образованию оценил потребность экономики России в кадрах к 2029 году в 74 миллиона человек.