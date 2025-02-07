С рук не сойдет? Москва готовит ответ на арест российской недвижимости в Финляндии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Москва готовит ответ на арест российской недвижимости в Финляндии

+С рук не сойдет? Москва готовит ответ на арест российской недвижимости в Финляндии

Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

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Здания и участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также семь квартир в Хельсинки были арестованы в октябре 2024 года по требованию Украины.

Россия разрабатывает возможные меры в ответ на арест своей недвижимости в Финляндии. Об этом сообщил посол России Павел Кузнецов 7 февраля.

Он отметил, что финские судебные приставы наложили арест на принадлежащие РФ объекты недвижимости, что означает запрет на их передачу или продажу.

«Разумеется, принимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются», — цитирует посла РИА Новости.

По словам Кузнецова, под арест попали более 40 российских объектов недвижимости. Таким образом Финляндия исполнила политизированный вердикт арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску группы украинских энергетических компаний из-за утраты ими крымских активов.

По словам дипломата, украинская сторона подала иски в нескольких странах, однако только финский суд согласился с их требованиями и признал решение гаагского арбитража обязательным для исполнения в Финляндии.

Об аресте в Финляндии здания и участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также семи квартир в Хельсинки стало известно в октябре прошлого года. Издание Helsingin Sanomat сообщило о том, что арест на российскую недвижимость наложен по требованию украинской компании «Нафтогаз».

Посольство России в Финляндии немедленно направило в МИД страны ноту протеста, заявив, что половина арестованных объектов являются дипломатическим недвижимым имуществом. Также российские дипломаты пригрозили ответными мерами, которые будут избраны в зависимости от реакции властей Финляндии на обращение посольства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва намерена дать правовую оценку аресту российских объектов в Финляндии.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

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