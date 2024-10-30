Захарова: Москва даст правовую оценку аресту российских объектов в Финляндии

Суд в Финляндии наложил арест на одно из принадлежащих России зданий в Хельсинки. Об этом несколько часов назад заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, другие объекты арестованы не были, несмотря на заявления прессы. Ранее наше посольство в Финляндии получило от местной Службы судебных приставов список из более чем 40-ка объектов, в отношении которых якобы приняты ограничительные меры.

В перечень, по сообщению нашего диппредставительства, вошли загородные дома и квартиры сотрудников посольства, а также другая недвижимость, которая принадлежит Российской Федерации. От министерства иностранных дел Финляндии уже потребовали разъяснения ситуации. В то же время Мария Захарова напомнила — любые неправомерные решения не останутся без ответа.