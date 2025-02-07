Отвертеться не получится: что ожидает семью найденного на трассе в Подмосковье младенца

Инцидент с пропажей и счастливым спасением 11-месячной малышки может стать прецедентом для серьезного разбора полетов.

Абсолютно невероятная история «побега» 11-месячной девочки на трассе в Подмосковье обернулась грандиозным ажиотажем. Крошка умудрилась ускользнуть от родителей незамеченной. Чуть больше часа ребенок, который только начинает ходить, пробыл на оживленном шоссе в окружении машин абсолютно один. В это же время бабушка девочки, по некоторым данным, могла не углядеть за внучкой из-за психического заболевания.

Теперь, на первый взгляд, абсолютно благополучной семье грозит затяжное разбирательство и визит органов опеки. Среди прочих зол эта — меньшая. Как получилось, что девочка оказалась совсем одна на проезжей части и как за это будут отвечать родители — читайте на 5-tv.ru.

«Она уже замерзала»

Героем этой чудесной истории внезапно стал водитель из Таджикистана по имени Баха. Журналистам 5-tv.ru он рассказал, что изначально принял ползущую по обочине девочку за кошку. Однако стоило ему хоть немного приблизиться к ребенку, как он буквально оторопел — совсем маленькая девочка оказалась в темноте неподалеку от шоссе совершенно одна. Одета крошка была совсем легко — непонятно, сколько времени ребенок провел на улице без куртки и утепленных штанов.

«Сели в машину с ней, включил печку, начал ее греть, чтобы она согрелась, бедная, потому что ей было так холодно. Мне показалось, она уже замерзала», — сказал мужчина.

Нисколько не мешкая, Баха тут же временно приютил ребенка в салоне авто. Пока девочка отогревалась и ждала помощи, бдительный водитель позвонил в полицию и сообщил о местонахождении малышки.

«У бабушки съехала крыша»

Странности в этой истории начались, едва на месте происшествия появилась бабушка девочки. Оказалось, что все это время за внучкой должна была следить именно она, но ребенок умудрился улизнуть. По словам очевидцев, сама женщина, увидев девочку на руках у постороннего мужчины, начала вести себя неадекватно — кричала и в ультимативной форме требовала передать ребенка ей.

«Она была в возрасте, скорее всего, бабушка. Была немного неадекватна, кричала, что ребенок ее. Выглядела не очень опрятно. На вопросы полиции, как ребенок оказался на дороге, ничего не могла пояснить», — припоминал очевидец по имени Александр.

Но и на этом нестыковки и оплошности не закончились: мать девочки поведала журналистам, что следившая за ребенком бабушка «поехала крышей».

«У бабушки крыша съехала, и она ребенка унесла», — рассказывала RT мать малышки.

После того, как инцидент облетел все средства массовой информации, на родителей и бабушку возбудили уголовное дело по статье о халатном отношении к своим обязанностям. Вот только ни мать, ни остальные члены семьи виновными в этой истории себя не считают.

«Вы знаете, нечего мне скрывать. <…> Мы благополучная семья, у нас все в порядке. Мы нигде на учете никогда не стояли. Материальное положение у нас тоже нормальное. У меня трое детей», — рассказала сама женщина порталу 360.ru.

И действительно — помимо крошечной беглянки в семье воспитываются школьники, им по 16 и 14 лет. Жалоб на содержание детей в семье ранее в полицию не поступало. Пять месяцев назад мать девочки полностью взяла под опеку собственную родительницу, бабушку ребенка. Врачи обнаружили у нее психическое расстройство, но какое, дочь уточнить затрудняется. В последние недели пенсионерка очень хотела видеть внуков: дочь пошла матери на уступки и тут же за это поплатилась.

«У меня сердце не выдержало. Я позвонила ее лечащему врачу, поскольку я понимаю, что в дом все-таки брать, где трое детей и одна совсем маленькая, это опасно. Лечащий врач меня не то чтобы заверил, но он сказал, что она безопасна, пока принимает препараты. Просто смотрите, чтобы вовремя принимала препараты и можете ее погостить взять», — уточняла она.

Новая версия исчезновения

Журналистам многодетная мать рассказала и свою версию исчезновения младшего ребенка, которая частично проливает свет на произошедшее. По словам женщины, в ту ночь у девочки резались зубы, уложить малышку спать мать не смогла до трех ночи. Когда девочка успокоилась, родительница задремала тоже. Судя по всему, именно в этот момент ребенок втихаря выбрался из спальни. Собака, которая обычно стережет покой детей, пропажу маленькой хозяйки тоже проигнорировала, никого не разбудив лаем.

Сама Юлия (именно так зовут многодетную мать, предположительно потерявшую ребенка) допустила, что бабушка, находясь в беспамятстве, могла вынести внучку из дома, а потом напрочь забыла о ее существовании. С утра ее разбудил звонок сотрудников ПДН.

«Я поворачиваю голову и вижу, что ребенка нет. Она мне начинает по телефону все объяснять, у меня начинается дикая истерика. Я не знаю, что это было, вопли нечеловеческие. Дети просыпаются, муж. Не понимаем, что происходит, что нам нужно ехать», — поделилась мать девочки в беседе с 360.ru.

Бабушка девочки, судя по всему, так и не поняла до конца, что именно совершила. Так и не забрав внучку, уточняет многодетная мать, женщина вернулась домой и преспокойно улеглась спать, чем только сильнее довела обескураженную дочь до слез.

«Заболела она недавно. Мы ее лечили, пытались. Последнее, когда она лежала в психиатрической больнице, мы поговорили с врачом, она же мать моя, поймите меня», — поделилась мать спасенной девочки с прессой.

От ответственности не сбежать?

Несмотря на тот факт, что 11-месячный ребенок практически не пострадал (врачи определили у малышки лишь легкую степень переохлаждения — Прим.ред), уйти от ответственности ни матери, ни отцу, ни бабушке не удастся, объясняет эксклюзивно 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин.

«Их незнание не может исключать ответственность по статье 156 Уголовного кодекса „Неисполнение родительских обязанностей“. Там наказание предусматривается до трех лет лишения свободы. Если задача была таким образом избавиться от ребенка, то есть причинить ему вред, который должен был по умыслу злоумышленников повлечь гибель, то сотрудники правоохранительных органов могут квалифицировать инцидень как статью 105 „Покушение на убийство в отношении малолетнего“. В данном случае, до 20 лет лишения свободы», — прояснил он.

Жорин добавил — окончательный вердикт о виновности или невиновности лица установит следствие.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердили и в СК по Московской области. Пока инцидент изучается по двум статьям.

«По данному факту территориальными следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Это оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее 5-tv.ru писал, при каких обстоятельствах бабушка могла оставить крошечную внучку в овраге рядом с оживленным шоссе в Подмосковье.