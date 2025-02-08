«Каторжный труд»: Роман Костомаров о том, почему он никогда не станет тренером

У фигуриста есть несколько весомых причин, чтобы забыть об этой профессии.

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что никогда не хотел быть тренером. Производные этой профессии — ответственность и тяжелый труд, рассказал олимпийский чемпион 5-tv.ru на вечере в МХТ Чехова, ведущим которого был Вадим Верник.

«Это каторжный труд. Быть спортсменом — это трудно. Но быть тренером, мне кажется, это еще труднее и ответственнее. На это нужно очень много времени, много сил, терпения», — отзывается фигурист о деятельности тренера.

Роман Костомаров никогда не мечтал стать тренером и не рассматривал для себя эту профессию. Максимальный результат — приоритет для Романа, как для фигуриста. Однако ему бы не хотелось брать на себя ответственность за то, чтобы его достигали другие люди.

«Я как-то помогал некоторым фигуристам в постановках программы и еще в чем-то, когда имел такую возможность, сам катаясь, потому что действительно опыт колоссальный», — вспоминает Роман.

У Романа очень много причин для того, чтобы отказаться от деятельности тренера. Основная — отсутствие желания. У олимпийского чемпиона «не лежит душа» к тому, чтобы тренировать других спортсменов. Но есть и другие обстоятельства.

«Я вряд ли хочу быть тренером, потому что кататься я нормально не могу. Показать на льду ничего, конечно же, не могу», — делится олимпийский чемпион.

Он отмечает, что тренеру необязательно показывать на практике программу — он может объяснять словами. Но делать этого Роман не хочет. Он стремится пробовать себя в новых направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перенесший ампутацию фигурист Костомаров объявил о запуске собственного шоу.