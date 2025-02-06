Силы ПВО за ночь ликвидировали 28 украинских БПЛА над регионами РФ

Всего 13 из них были перехвачены над акваторией Азовского моря.
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
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Силы ПВО за ночь 6 февраля перехватили 28 вражеских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что 13 беспилотников были перехвачены над акваторией Азовского моря, восемь — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над Астраханской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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