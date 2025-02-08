«Она справится»: как жена Трампа отреагировала на признание Илона Маска в любви

Президент США уверен, что его супруга сможет пережить этот инцидент без ревности.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что полученное им от Илона Маска признание в любви не расстроит первую леди США Меланию. Такой вывод он озвучил в ходе беседы с журналистом на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

«Я думаю, она с этим справится», — сказал президент.

Миллиардер опубликовал признание в любви лидеру Соединенных штатов на своей странице в социальной сети Х.

«Я люблю Дональда Трампа так сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину» — написал он.

На вышеупомянутой пресс-конференции Дональд Трамп также рассказал, что намерен провести «хирургические чистки» в Федеральном бюро расследований, направленные на устранение коррупции. Эти меры необходимы, чтобы «вернуть репутацию ФБР». По словам президента, она сильно пострадала за последние четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США. Бизнесмен запечатлен за столом «Резолют» в Овальном кабинете.