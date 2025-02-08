В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

Транспортной прокуратурой организована проверка.

В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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На железнодорожных путях в Томской области грузовой поезд сбил 17-летнего подростка. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В Томской области транспортная прокуратура проверяет обстоятельства смертельного травмирования несовершеннолетнего на железнодорожных путях в районе станции Предтеченск», — говорится в ведомстве.

По предварительным данным, подросток переходил пути, находясь в наушниках и используя мобильный телефон, поэтому мог не услышать оповещения. Томской транспортной прокуратурой была организована проверка по факту произошедшего.

К слову, похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге. На станции Парголово пострадал мужчина. Его сбил электропоезд, следовавший по маршруту «Выборг-Санкт-Петербург». Было установлено, что 95-летний местный житель переходил железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора во время приближения состава.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка и уточняются все обстоятельства случившегося. Сотрудники транспортной полиции подчеркнули, что большинство травм на железной дороге граждане получают из-за нарушения правил безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Московской области зацепер погиб от удара током на крыше электрички.

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