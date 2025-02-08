В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе атаки беспилотников

В Первомайском районе в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — говорится в сообщении.

Он отметил, что на месте завершили работу сотрудники Следственного комитета. Теперь коммунальные службы будут проводить восстановление оборудования в квартирах.

Также администрация района проводит обход. Для жителей организован оперативный штаб по приему заявлений, чтобы оценить материальный ущерб. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после атаки беспилотников ВСУ в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна.