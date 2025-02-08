В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе атаки беспилотников

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 12 0

Коммунальные службы приступили к восстановительным работам.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе атаки беспилотников

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Первомайском районе в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — говорится в сообщении.

Он отметил, что на месте завершили работу сотрудники Следственного комитета. Теперь коммунальные службы будут проводить восстановление оборудования в квартирах.

Также администрация района проводит обход. Для жителей организован оперативный штаб по приему заявлений, чтобы оценить материальный ущерб. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после атаки беспилотников ВСУ в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 февр
Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией России
8 февр
После атаки беспилотников ВСУ в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна
6 февр
Гладков: в районе села Логачевка погибли три человека в результате атаки ВСУ
5 февр
За ночь силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией РФ 
4 февр
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области
4 февр
В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадали пять детей
3 февр
Два мирных жителя Горловки пострадали при ударе ВСУ
3 февр
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Каспийским морем
3 февр
В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
3 февр
Силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России
-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе атаки беспилотников
12:36
«Одумайтесь»: пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановиться
12:17
Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Новатор Москвы»
11:56
Шесть рейсов задержали в аэропорту Болгарии из-за неизвестного беспилотника
11:37
Обама Бен Ладен: в США в прямом эфире перепутали экс-президента с террористом
11:18
В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках

Сейчас читают

Обама Бен Ладен: в США в прямом эфире перепутали экс-президента с террористом
«Ты моя»: SHAMAN и Екатерина Мизулина признались друг другу в чувствах
«Каторжный труд»: Роман Костомаров о том, почему он никогда не станет тренером
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год