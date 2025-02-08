Министр спорта Дегтярев открыл Кубок по легкой атлетике среди спортсменов-паралимпийцев

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

В состязаниях приняли участие более 200 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Министр спорта Михаил Дегтярев открыл в Туле кубок по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 225 человек с ограниченными возможностями из более чем 40 регионов России.

Параспортсмены сойдутся в состязаниях по толканию ядра, прыжках в длину и высоту, а также в беге на различные дистанции. Специально для удобства местных любителей спорта в 2024 году был открыт новый комплекс «Тулица».

«Президент России Владимир Владимирович Путин очень много внимания уделяет развитию паралимпийского спорта в нашей стране. По его поручению мы системно наращиваем количество соревнований для людей с ограниченными физическими возможностями. Это очень важный инструмент социализации и создания равных условий для всех граждан. Многие Ветераны СВО после ранений становятся активными участниками адаптивного спортивного движения. Это помогает нашим героям найти и реализовать себя уже как спортсменам. Для этого мы постоянно адаптируем спортивные базы и залы», — рассказал Дегтярев.

Он также пожелал удачи всем, кто принял участие в соревнованиях, и выразил им свою благодарность за то, что своими стараниями они прославляют Россию и свои родные регионы на мировой спортивной арене.

Помимо «Тулицы», министр спорта также посетил учебно-тренировочную базу «Ока», которая является первой в России специализированной платформой для подготовки паралимпийцев. Благодаря государственной поддержке, сегодня возможность заниматься спортом имеют более полутора миллионов россиян с ограниченными возможностями — это почти одна пятая всех людей с инвалидностью в стране.

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