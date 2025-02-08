В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Захарова призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт.

В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Быковский

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Атака украинских боевиков на Макеевку в Донецкой народной республике (ДНР) — очередное циничное преступление киевского режима против мирных граждан, в том числе женщин и детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление», — так прокомментировала Захарова атаку Украины на Макеевку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что это был заранее спланированный обстрел.

По словам дипломата, к этому также причастны кураторы с Запада, которые подстрекают Украину к подобным шагам.

Захарова также призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ успешно подавили над Вологодской областью.

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В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

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