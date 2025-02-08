«Был не в себе»: российской фигуристке Нугумановой разбили стекло автомобиля

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

Фигуристке Нугумановой повредили автомобиль

«Осадок остался»: российской фигуристке разбили стекло автомобиля

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Личность преступника устанавливается.

Неизвестный напал на известную фигуристку Елизавету Нугуманову, когда она находилась в машине. Об этом пострадавшая сообщила на личной странице в социальной сети.

«Вчера вечером на меня было совершено нападение неизвестного мне человека. Вчера прям напротив дома на пешеходном переходе предположительно житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу, и полностью разбил его», — рассказала подробности ситуации спортсменка.

Елизавета уточнила, что около полуночи ей и другим водителям преградил путь автомобиль. Движение оказалось затруднено. Сзади скапливалась пробка. После чего пассажир вышел из салона такси и несколько раз ударил по лобовому стеклу машины, в которой ехала Нугуманова. Затем мужчина поспешил скрыться в жилом комплексе.

«Я всю ночь не спала от такого потрясения. Человек, который все это зверски делал, был не в себе» — описала свои ощущения после произошедшего Нугуманова и призвала беречь близких.

Впоследствии призер этапов Гран-при среди юниоров призналась, что морально готова выдержать многое, так как ее обязывает профессия. Однако в подобной ситуации полагает, что будет справедливо, если человек ответт за совершенные действия и понесет наказание. Личность преступника устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фигурист Максим Наумов снялся с соревнований после смерти родителей.

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