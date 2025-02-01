Сын погибших в США фигуристов Шишковой и Наумова снялся с соревнований

Максим Наумов, сын российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне, не будет участвовать в чемпионате четырех континентов в Сеуле. Об этом стало известно 1 февраля из списка участников, опубликованного на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Наумов, занявший четвертое место на последнем чемпионате США, был в числе основных участников. Однако теперь он числится как запасной. Вместо него в основной состав участников соревнований включен представитель США Томоки Хиватаси, имеющий японские корни.

Напомним, что в ночь на 30 января в Вашингтоне произошло столкновение между самолетом American Airlines и военным вертолетом Black Hawk. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете — три пилота. Оба воздушных судна упали в реку Потомак, и в результате происшествия никто не выжил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты обнаружили тело Евгении Шишковой. Поисковые работы пока продолжаются.