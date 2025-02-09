«Много что хочу попробовать»: Билан о своей любви к экстремальным видам спорта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 32 0

Дима Билан занимался многими экстремальными видами спорта и нацелен на новые

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец прыгал с парашютом, занимался флайбордингом и осуществлял сплав по горной реке.

В отпуске певец Дима Билан катался на флайборде. Он еще не научился делать перевороты на нем, но уже усвоил, что флайбординг — непростой вид спорта. Об этом исполнитель рассказал 5-tv.ru на концерте Big Love Show.

«Это классно. Я уже могу делать кое-какие моменты. Перевороты пока делать не могу, но это такая штука, что ноги болят до колена, голень. Неделю я ходил и спотыкался. В общем, хороший вид спорта и еще плюс один навык я себе заимел. Я еще много что хочу попробовать», — поделился Билан.

Певец не в первый раз проявляет интерес к экстремальным видам спорта. Так, в Непале он отправился в сплав по горной реке Тришули. Маршрут протяженностью 25 километров Билан преодолел за два с половиной часа. Он вспоминал позднее в личном блоге, что одна из туристок выпала из лодки.

«На парашюте я, естественно, прыгал. Флайбордингом занимался. И впереди еще очень много интересного», — пообещал Билан.

Он отметил, что по весне будет практиковать флайборд в Москве. Несмотря на любовь к экстриму, Дима Билан имеет рациональный подход к своему хобби.

«Точно не решился бы на что-то бездумное, дурное. С большим неоправданным сверхриском» — задумался исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юра Борисов танцевал под трек Димы Билана во время съемок «Аноры».

-3° Атмосферное давление 785 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:33
Севшее на мель у Сахалина грузовое судно перевозило около 1000 тонн угля
4:15
Превратили технику в груду металла: российские войска отбили атаку боевиков ВСУ
3:56
Лихорадка и сепсис: пять женщин попали в больницу после процедуры ЭКО в Москве
3:33
«Много что хочу попробовать»: Билан о своей любви к экстремальным видам спорта
3:15
Режим повышенной готовности: грузовое судно село на мель в Сахалинской области
2:58
Овсянка или бутерброд с колбасой? Привычный завтрак может навредить

Сейчас читают

Покупает пустышку: Трамп поверхностно отнесся к ситуации на Украине
«Инвестиции хорошего настроения»: Чеботина раскрыла секрет грамотных вложений
«Мы начали ломать дверь»: подросток рассказал о пожаре на востоке Москвы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год