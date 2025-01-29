«Создавал настроение»: Юра Борисов танцевал под трек Димы Билана во время съемок «Аноры»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Юра Борисов танцевал под трек Димы Билана во время съемок «Аноры»

Дима Билан раскрыл, как создавал настроение на съемках «Аноры»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Композиция певца заряжала позитивом актеров и съемочную группу.

Певец Дима Билан признался, что его песня «Молния» создавала настроение на съемочной площадке фильма «Анора». Об этом артист рассказал в социальных сетях.

Билан опубликовал видео из блога актера Карена Карагуляна, в котором номинант на «Оскар» Юра Борисов исполняет зажигательный танец под композицию. А за его импровизированным выступлением наблюдала актриса Майки Мэдисон, которая исполнила главную роль в кинокартине.

«Думал, что меня обойдет стороной этот ажиотаж, но нет. Как оказалось, в Нью-Йорке, во время съемок нашумевшего фильма „Анора“, мой трек „Молния“ создавал настроение актерам и съемочной группе», — признался Билан.

Артист отметил, что данную сцену снимали в одном из культовых мест Нью-Йорка — ресторане «Татьяна». Однако эпизод в окончательную версию фильма не попал.

К слову, фильм режиссера Шона Бейкера «Анора» после премьеры вошел в топ-3 проката в России. Позднее кинокартина получила гран-при Каннского кинофестиваля. За роль второго плана в фильме российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Александра Гладкова считает своего коллегу, номинанта на премию «Оскар» Юру Борисова гениальным актером. Знаменитость горда тем, что училась со звездой «Аноры» в одном училище и у одного преподавателя.

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