Договор Сталина, Рузвельта и Черчилля: взгляд на итоги Ялтинской конференции спустя 80 лет

На Западе и вовсе предвкушают нечто вроде Ялтинской конференции, на которой лидеры сверхдержав смогут за круглым столом договориться о мироустройстве. Тем более, что тут как раз круглая дата той конференции. Символично.

Понятно, что в переговорах должны участвовать Россия, США, Китай… Кто-то еще? Обозреватели подчеркивают, что этих трех лидеров объединяет реализм во внешней политике. В отличии, например, от идеалиста Байдена.

В конце концов, Британская империя и капиталистическая Америка сумела договориться с СССР. А сейчас между странами нет идеологических разногласий.

Чему нас может научить Ялта 1945 года и возможна ли Ялта 2025? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Их было трое — Сталин, Рузвельт и Черчилль. Между ними было много разногласий, но они смогли договориться о послевоенном устройстве в Европе и мире. Они определили на десятилетия новый мировой порядок, основанный на балансе двух сверхдержав.

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«Очень важные слова были произнесены Сталиным, и удивляешься такому пророческому моменту: конференция гарантирует мир где-то на 50 лет», — отметил доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Багдасарян Вардан.

У СССР была самая сильная переговорная позиция. Еще бы, до Берлина оставалось немногим больше 100 километров. Сталин серьезно ни разу не уступил. И по репарациям, и по польскому вопросу. В качестве линии разграничения Польши предлагалась линия Керзона. Которую союзники хотели подвинуть поближе к Москве.

«Сталин на ней настаивал категорически, когда Черчилль или Рузвельт предлагали как-то ее сдвинуть. Он отвечал: «Ну не хотите же вы в самом деле, чтобы мы были менее русскими, чем французы Клемансо или англичанин Керзон», — сказал действительный член Международной академии исторических и социальных наук Николай Илиевский.

Накануне годовщины конференции ФСБ рассекретила доклады Сталину и Молотову по планам США и Великобритании на встречу в Ялте, а также планы Гитлера на нее же.

«В этой телеграмме говорится, что немцам известно, что в ближайшее время будет проведена конференция. Сроки угадала их разведка, но место — нет», — рассказал доктор исторических наук, ветеран военной разведки, генерал-лейтенант ГРУ Вячеслав Кондрашов.

Конференция получила кодовое название «Аргонавт». Рузвельт и делегация жили в Ливадийском дворце, где и проходили основные переговоры. Черчилль в Воронцовском, а Сталин аккурат между ними, в Юсуповском, как бы разделяя двух давних партнеров. Немецкая разведка искала союзников по антигитлеровской коалиции на трех континентах.

В преддверии Ялтинской конференции немецкий центр запросил своих агентов каждый день передавать сводки погоды с южного побережья Крыма. Видимо, хотели устроить бомбардировку дворцов, в которых располагались делегации. Но перевербованные «СМЕРШем» диверсанты каждый день передавали, что погода нелетная, до тех пор, пока участники конференции не разъехались. Радиоигра дала результаты.

Подготовленные для делегатов бомбоубежища не понадобились. А вот несколько тысяч бутылок вина и коньяка были выпиты. Столы ломились от угощений. Советское гостеприимство все оценили по достоинству. А итоговые документы подписали за завтраком.

«Как встречается в воспоминаниях участников, Рузвельт, Черчилль и Сталин просто отодвинули от себя столовые приборы, сюда были внесены папки с документами, и состоялось их подписание», — прокомментировал научный сотрудник Ливадийского дворца Александр Оранский.

Германию поделили на зоны влияния. Сталин пообещал Рузвельту вступить в войну против Японии. Было принято решение создать ООН, более эффективную, чем Лигу наций. Все это определило будущий миропорядок. Во всем мире о конференции и ее результатах узнали только через два дня. Многие осуждали Рузвельта за ситуативный союз, что он дал слабину и уступил Сталину.

«Зачастую Рузвельт и Сталин, как это ни парадоксально, объединялись в пикировки против Черчилля, что было удивительно, и видели, как он много использовал, чем более острый вопрос, тем он больше выкуривал сигар, и это было видно вот по поведению, что он нервничает», — сказал доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Багдасарян Вардан.

Уже через два месяца Черчилль приказал своему военному штабу разработать операцию «Немыслимое» — развернуть войска и пойти в наступление на Красную армию.

«Сейчас документы опубликованы, которые говорят, что Запад еще до окончания войны на Тихом океане готовил планы по нападению на Советский Союз. По его расчленению», — прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

А дальше была Холодная война. НАТО, Варшавский договор. Но все равно 40 с лишним лет — без глобальных войн и конфликтов.

«Нарушали англичане, американцы, которые разрешили создать в Германии войска. Варшавский договор, чтобы было понятно, появился через семь лет после создания НАТО. Понимаете? То есть это был ответ», — рассказал главный редактор проекта «Россия моя история», историк, писатель Александр Мясников.

Все рухнуло вместе с Советским Союзом. Югославия. Возникли новые непризнанные государства, что поставило под сомнение принцип нерушимости границ. По странам Восточной Европы прокатились цветные революции, спланированные Вашингтоном. По факту громили не режимы, а прежний миропорядок.

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«Отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Кому это понравится? Никто не чувствует себя в безопасности, потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной», — сказал президент РФ Владимир Путин в 2007 году.

США сами назначили себя мировым арбитром. Штаты долгое время творили, что хотели. Расширяли НАТО, давили экономики других стран санкциями, поджигали, в том числе и Ближний Восток, наживая врагов. Но против России их нападки не сработали. Изолировать нас не вышло. Связи России со странами Востока, в том числе с Глобальным Югом и уже тем более Китаем, пошатнули позиции США.

«Эти страны дополняют друг друга и экономически, а американская агрессия сталкивает их друг с другом. Таким образом, есть один баланс против американской гегемонии», — международный эксперт по Китаю Эндрю Люн.

Процесс формирования нового мирового порядка не завершился до сих пор, но история циклична. И кто знает, может снова в той же Ялте или Сочи соберутся три человека и определят новый миропорядок.

«Кто может сесть за стол переговоров, никто сказать не может. Единственное, что нужно сделать, — это чтобы Организация Объединенных Наций перестала как бы базироваться в Соединенных Штатах. Если бы сказали на Ялтинской конференции, что дипломатов из России и им не будут разрешать прилетать в Америку на заседания ООН, ну, это выглядело бы как сумасшедший дом, а мы уже с этим столкнулись как с реальностью», — добавил главный редактор проекта «Россия моя история», историк, писатель Александр Мясников.

В любом случае, уроки Ялты 1945 года должны напоминать — верить Западу нельзя. Кто знает, какие планы у них за спиной.

Когда состоится Новая Ялта, противостояние, конечно, никуда не денется, но станет не таким острым и перейдет в мирные сферы, например, в научную. После 1945 года, как мы помним, бывшие союзники приняли наперегонки осваивать атом, потом космос. И это было новой технологической ступенью развития человечества. Сейчас времена похожие — повсеместное внедрение искусственного интеллекта не оставляет шанса. Либо ты на острие прогресса, либо на обочине истории. Потому такое пристальное внимание к науке в последние годы.