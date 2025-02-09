Одинаковые симптомы: что известно о состоянии госпитализированных после ЭКО женщин

Пятерых пациенток доставили в больницы после процедуры в частной клинике.

В Москве госпитализировали пять женщин после процедуры ЭКО в одной из частных клиник. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в Департаменте здравоохранения столицы.

Пациенток доставили в инфекционную больницу с лихорадкой неясного генеза, ангиогенным сепсисом из клиники на проспекте Андропова.

«Все они перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство. Все после этого почувствовали ухудшение и с признаками септических осложнений были госпитализированы в две городские больницы», — указывается в сообщении.

Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается полный комплекс медпомощи. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит после случившегося соответствующие мероприятия.

Прежде сообщалось о таком инциденте: в Москве полицейский спас беременную женщину от пьяного мужа с ножом. Это произошло в одной из квартир жилого дома на улице Теплый Стан. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил беременную супругу ножом в ногу, после чего попытался ее задушить.

Прибывшим на место полицейским пьяный злоумышленник оказал сопротивление и угрожал их убить. Учитывая реальную угрозу жизни и здоровья, один из правоохранителей применил табельное оружие. В результате неадеквата задержали и доставили в больницу. Его жена также госпитализирована. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. А полиция возбудила уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о судьбе оставленной в Анталье девочки. Россиянка родила ребенка в октябре 2024 года в туалете аэропорта в чужой стране и пыталась скрыться.