Специалисты завершили демонтаж верхней части кормы танкера «Волгонефть-239»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 40 0

Крушение произошло 15 декабря 2024 года.

Специалисты завершили демонтаж верхней части кормы танкера «Волгонефть-239»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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Специалисты завершили демонтаж верхней части кормового фрагмента танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе. Об этом заявили в оперштабе Краснодарского края.

Отмечается, что специалисты закончили демонтировать капитанскую рубку, а также два уровня жилой надстройки на кормовой части судна. В ближайшее время начнется разбор нижней части корпуса.

Работы продолжаются.

Крушение танкеров

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого судна находилось 13 человек, на втором — 14. К сожалению, один из членов экипажа погиб. Остальные были спасены. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело.

Вследствие аварии в Черное море вылилось топливо. Оно добралось до пляжей Анапы, где его обнаружили на берегу. Позже, 3 января, пятно от мазута заметили в Севастополе, у входа в Балаклавскую бухту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что демонтаж танкера «Волгонефть-239» завершат до конца марта.

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