«Провокация»: в Госдуме не оценили условия Зеленского по прекращению конфликта

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Депутат Шеремет: слова Зеленского об урегулировании конфликта — провокация

«Провокация»: в Госдуме не оценили условия Зеленского по прекращению конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Недавно Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Россией, но исключительно при поддержке США и Европы.

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает заявление президента* Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения спецоперации в текущем году провокацией.

Политик отметил, что лидер Незалежной, при всех имеющихся возможностях предотвратить начало вооруженного конфликта на Украине, не сделал этого, а напротив, посодействовал стране попасть под каток военных действий, потакая геополитическим интересам Запада.

Депутат напомнил о том, что украинский лидер давно потерял свою легитимность, а также указал на его тиранию, узурпаторство и безумие.

«Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщал, что готов к началу переговоров об урегулировании конфликта на Украине мирными способами с Москвой, но при участии Вашингтона и Брюсселя. В Кремле на это ответили, что РФ видит такие высказывания пустыми.

Президент России Владимир Путин множество раз напоминал, что не отказывался от диалога с Украиной, но он должен состояться на базе положений, которые согласованы в Стамбуле. Также он уточнял, что переговоры с Россией могут вестись «кем угодно», однако подписанием документов будут заниматься легитимные люди со стороны Украины.

Последние переговоры России с Украиной состоялись 29 марта 2022 года в Стамбуле. После них Киев прекратил контакты с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский принял решение о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский согласен на переговоры с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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