Россиян предупредили о новых видах обмана на 14 февраля

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Мошенники активизировались в преддверии Дня всех влюбленных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В преддверии 14 февраля арсенал интернет-мошенников грозит пополниться целым рядом новых уловок. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности.

По их словам, в этом году можно ожидать более изощренных атак с применением искусственного интеллекта, технологий подделки голосов и изображений. С осторожностью стоит отнестись к подаркам от крупных брендов и предложениям праздничных инвестиций в криптовалюте.

По-прежнему опасны сайты с распродажами и онлайн-знакомства, вести на которые могут вредоносные ссылки. В целом же мошенники будут практиковать индивидуальный подход, выискивая в сети всю доступную информацию о потенциальных жертвах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов.

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Россиян предупредили о новых видах обмана на 14 февраля

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