Россиян предупредили о новых видах обмана на 14 февраля
Мошенники активизировались в преддверии Дня всех влюбленных.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В преддверии 14 февраля арсенал интернет-мошенников грозит пополниться целым рядом новых уловок. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности.
По их словам, в этом году можно ожидать более изощренных атак с применением искусственного интеллекта, технологий подделки голосов и изображений. С осторожностью стоит отнестись к подаркам от крупных брендов и предложениям праздничных инвестиций в криптовалюте.
По-прежнему опасны сайты с распродажами и онлайн-знакомства, вести на которые могут вредоносные ссылки. В целом же мошенники будут практиковать индивидуальный подход, выискивая в сети всю доступную информацию о потенциальных жертвах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов.
93%
0.37 101.22
0.54
Нашли ошибку?