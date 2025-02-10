Россиян предупредили о новых видах обмана на 14 февраля

В преддверии 14 февраля арсенал интернет-мошенников грозит пополниться целым рядом новых уловок. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности.

По их словам, в этом году можно ожидать более изощренных атак с применением искусственного интеллекта, технологий подделки голосов и изображений. С осторожностью стоит отнестись к подаркам от крупных брендов и предложениям праздничных инвестиций в криптовалюте.

По-прежнему опасны сайты с распродажами и онлайн-знакомства, вести на которые могут вредоносные ссылки. В целом же мошенники будут практиковать индивидуальный подход, выискивая в сети всю доступную информацию о потенциальных жертвах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов.