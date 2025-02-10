Утиная перепись: на природных территориях Москвы подсчитали водоплавающих птиц

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Присоединиться к акции смогли и жители столицы.

Утиная перепись: на природных территориях Москвы подсчитали водоплавающих птиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Экоцентры Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подвели итоги участия во Всероссийской акции «Серая шейка — 2025». Об этом было объявлено на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

В рамках акции был проведен широкомасштабный среднезимний учет водоплавающих и околоводных птиц, который традиционно проходит в третьи выходные января. Под руководством опытных орнитологов экоцентров, москвичи освоили технику пересчета птиц, наблюдая за их поведением на природных территориях столицы.

С помощью экоцентров было учтено 1,1 тысячи пернатых. Помимо крякв, в список птиц, вошедших в утиную перепись, вошли пара красноголовых нырков и четыре пары огарей, которые впервые остались зимовать на водоемах парка «Кузьминки».

В экоцентре «Терлецкий» прошли увлекательные тематические занятия «Утиные истории». Гости смогли узнать множество интересных фактов о водоплавающих птицах Москвы, их видовом разнообразии, а также о тонкостях подкормки уток и особенностях проведения учетов водоплавающих.

 

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