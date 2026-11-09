Путин заявил об обострении конфликтов в ряде регионов мира

Геополитическая ситуация в мире остается сложной, в ряде регионов наблюдается обострение конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул необходимость максимально задействовать потенциал советов безопасности государств Содружества Независимых Государств (СНГ) для укрепления безопасности и поддержания стабильности на всем пространстве объединения.

«В условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ, обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества», — говорится в телеграмме Путина участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

Президент также призвал страны объединения всесторонне и объективно оценивать происходящие процессы и активнее развивать взаимодействие для решения общих задач.

Путин выразил уверенность, что встреча позволит выработать предложения, которые будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами объединения.

Ранее, выступая на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин заявил о необходимости вновь обсудить правила вооруженного противостояния. Глава государства напомнил, что еще в 1899 году Россия выступила инициатором Гаагской конференции, после которой были закреплены правила ведения войн, мирного разрешения споров и гуманизации боевых действий.

По словам Путина, эти принципы не смогли предотвратить мировые войны и другие масштабные потрясения XX века. Однако сейчас, считает президент, вновь возникла необходимость вернуться к вопросу о правилах ведения вооруженных конфликтов. При этом Путин отметил, что не рассчитывает на полное исчезновение войн и вооруженных конфликтов в будущем. Он назвал их частью истории человечества и предположил, что подобные столкновения будут происходить и дальше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.