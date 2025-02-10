Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Эфирная новость 18 0

Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД РФ отметил, что дипломаты всегда твердо стоят на страже интересов своей страны.

Как эффективно решать дела на международной арене с пользой для страны, хорошо знают российские дипломаты. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Первым коллег поздравил министр иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что во все времена дипломаты твердо стоят на страже интересов Отечества и делают все для их защиты.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность — отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Нет никаких сомнений, что эта благородная цель будет достигнута, несмотря ни на какие потуги наших недоброжелателей и открытых врагов», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дипломатические вызовы ждут Россию в ближайшие годы.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
Порядок оплаты за отопление в России изменится с 1 марта
11:07
Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником
10:49
Китай ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США
10:34
Корональная дыра даст о себе знать: чего ждать от магнитной бури 11 февраля
10:18
В Приморском крае 15 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусом
10:02
Кожа пошла складками: как бороться с глубокими морщинами на лице

Сейчас читают

«Не могу заставить ревновать»: Серябкина рассказала об отношениях с мужем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год