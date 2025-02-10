Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Глава МИД РФ отметил, что дипломаты всегда твердо стоят на страже интересов своей страны.

Как эффективно решать дела на международной арене с пользой для страны, хорошо знают российские дипломаты. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Первым коллег поздравил министр иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что во все времена дипломаты твердо стоят на страже интересов Отечества и делают все для их защиты.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность — отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Нет никаких сомнений, что эта благородная цель будет достигнута, несмотря ни на какие потуги наших недоброжелателей и открытых врагов», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дипломатические вызовы ждут Россию в ближайшие годы.