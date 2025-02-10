Каскадера Уварова госпитализировали со съемочной площадки в Ленобласти

Госпитализирован 50-летний каскадер Александр Уваров со съемочной площадки в Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, все произошло в воскресенье, 9 февраля. Уваров пострадал при выполнении трюка на озере в Токсово. Каскадер получил черепно-мозговую травму и различные ушибы. Состояние Уварова оценивается как тяжелое.

Прежде актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали в Санкт-Петербурге. Артисту стало плохо во время съемок: он потерял сознание, упал с дивана и ударился головой.

Актера доставили в отделение реанимации Елизаветской больницы. При этом он находился в тяжелом состоянии. Как уточнил собеседник 5-tv.ru, пьяным Тищенко замечен не был.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена народного артиста СССР Олега Стриженова Лионелла опровергла информацию о его госпитализации с ишемическим инсультом.