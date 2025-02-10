Ожидается, что громкие заявления прозвучат на Мюнхенской конференции по безопасности.

Великобритания собирается взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе и в вопросе предоставления помощи Украине вместо Соединенных Штатов. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на слова обозревателя британского издания The Times Гарри Йорки.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми и министр обороны страны Джон Хили объявят на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля, что Европа обязана взять на себя бремя Штатов в НАТО, а Лондон займет лидирующую роль.

«Лейбористы объявят европейским странам, что „следовало бы еще сильнее сосредоточиться на тяжелой работе“ в НАТО, поскольку президент США Дональд Трамп переключает внимание Америки на Китай и защиту Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

В конференции примут участие в том числе ключевые члены команды Трампа и президент* Украины Владимир Зеленский. Как рассказали в правительстве Британии, Хили и Лэмми на мероприятии ясно дадут понять: Лондон готов. Кроме того, в этот раз Соединенное Королевство будет впервые председательствовать в Контактной группе по обороне Украины по просьбе США.

Хили также объявит на конференции о новом пакете военной помощи Незалежной от Британии. В него войдут свыше десяти тысяч дронов на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов. Поставят БПЛА на Украину к марту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад уличили в передаче Украине запрещенных отравляющих веществ. Украинские боевики в дальнейшем используют их на поле боя.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти