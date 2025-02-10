Украинские боевики в дальнейшем используют их на поле боя.

Запад отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) запрещенные отравляющие вещества. Украинские боевики бесконтрольно применят их на поле боя при любом удобном случае. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Складывается такое впечатление, что арсеналы американских, натовских баз выметаются, складываются в ящики, их отправляют украинским боевикам, потому что на Украине применять можно все. Можно использовать все вооружения, которые были запрещены», — отметил он.

По словам Мирошника, Незалежная используется Западом как место для утилизации боеприпасов с отравляющими веществами, которые передаются боевикам и они, надеясь на «беспоследствие», используют их.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВСУ появились финские наемники под видом медицинских работников.