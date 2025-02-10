Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Президент РФ обсудил с главой ДНР вопросы жилой застройки города в рамках восстановления после боевых действий.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин призвал при застройке Мариуполя в Донецкой народной республике (ДНР) не отселять жителей из тех районов, где они жили ранее. Об этом зашла речь на встрече российского лидера с главой республики Денисом Пушилиным.

«Денис Владимирович, если вы отдали — и это понятно — под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать — это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — отметил Путин.

По словам Пушилина, в Мариуполе на сегодня сданы 4 789 квартир в 64 так называемых компенсационных домах — построенных взамен поврежденных в результате боевых действий. Всего в ДНР планируется сдать 71 такой дом.

Также Пушилин отчитался о растущих доходах республики. От отметил, что в 2024 году они выросли на 28,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году, по расчетам главы региона, бюджет ДНР составит более 34 миллиардов рублей.

Кроме того, Пушилин назвал современным и высокотехнологичным перинатальный центр в Донецке, который открыли в апреле 2024 года. Также в прошлом году в республике открыли десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а в 2025-м году планируется ввести в эксплуатацию еще 18.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Мариуполя продолжают получать ключи от новых квартир взамен утраченных в ходе боевых действий.

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