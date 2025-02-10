Владислав Бакальчук и основательница Wildberries Татьяна Ким развелись

Бывшие супруги сообщили об этом в личных блогах.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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Суд официально расторгнул брак основателя компании Wildberries Татьяны Ким и предпринимателя Владислава Бакальчука. Об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.
«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», — написала Ким.
Бакальчук в своем Telegram-канале написал, что развод с Ким после 22 лет совместной жизни — грустный момент.
«Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — добавил он.
Предприниматель добавил, что намерен участвовать в воспитании детей.
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х. У них семеро детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что американская актриса и певицы Дженнифер Лопес снимет реалити о своей жизни после развода.
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