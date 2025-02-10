Торговая война: Франция призвала к ответным мерам против США

Париж требует от Еврокомиссии ввести пошлины на товары из Вашингтона.

Евросоюз и США сегодня сделали еще один шаг к полномасштабной торговой войне. МИД Франции призвал Еврокомиссию незамедлительно ввести заградительные импортные пошлины на американские товары, если Вашингтон выполнит свое обещание и поступит так же в отношении импорта из ЕС.

Ранее администрация Трампа обвинила Европу в «недостаточных объемах закупки» американских автомобилей и сельхозпродукции. И, как заявил министр иностранных дел Франции, Жан-Ноэль Барро, для европейцев американские пошлины не станут сюрпризом — семь лет назад Трамп во время первого срока на посту президента их уже вводил.

«Европейская комиссия определит сектора, на которые распространятся эти ответные шаги. Она заверила нас, что готова принять меры, когда придет время. Время пришло. Мы должны без колебаний защищать свои интересы. И я повторюсь: торговый конфликт с Европейским союзом не может быть ни в чьих интересах», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Французский министр также заявил, что ни одна страна не может быть заинтересована в торговой войне с Евросоюзом. А вот французский президент Макрон не столь категоричен.

Он пообещал созвониться с Трампом и объяснить ему, почему торговая война со Старым Светом не выгодна Штатам и может навредить их экономике. Макрон уверен, что заградительные пошлины на европейские товары разгонит инфляцию в самих США.