Экстремистскую группировку нейтрализовали в Нижегородской области

Полиция задержала 15 членов и предполагаемого организатора экстремистской группировки в Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что группировка была создана с целью совершения на территории региона преступлений на почве расовой, национальной ненависти и вражды. Она действовала под руководством «коллегиального органа», имела общую кассу и помещение для собраний, в ходе которых обсуждалось совершение противозаконных действий.

В ходе обысков у задержанных обнаружили нацистскую атрибутику и форму, холодное и пневматическое оружие, литературу экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали пятерых членов законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму, которые на подпольных собраниях вербовали новых сторонников. Во время обыска у задержанных изъяли экстремистские материалы и украинские паспорта.

* — признана в РФ террористической и запрещена