«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Толпа фанаток криками встретила турецкого актера Бурака Озчивита у стен Кремля

Фото, видео: 5-tv.ru

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Турецкий актер Озчивит приехал для участия в киноконцерте.

Звезду турецких сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман» Бурака Озчивита встретила толпа восторженных фанаток возле Кремля, куда он приехал для участия в киноконцерте «Музыка турецких сериалов». Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как девушки стучат в окна КПП и кричат по-русски и по-турецки: «Бурак, мы любим тебя».

В киноконцерте прозвучат любимые мелодии из культовых сериалов в исполнении симфонического оркестра и личные истории турецкого артиста. Подобное мероприятие ранее уже прошло с огромным успехом, после чего по многочисленным просьбам поклонниц Озчивит решил снова посетить Россию.

На этот раз актер порадует своих фанаток обновленной программой концерта: прозвучат ранее не исполняемые мелодии, а на сцену выйдет новый ведущий — Иван Чуйков.

В декабрьский приезд Бурака Озчивита в Москву его везде сопровождала супруга Фахрие Эвджен. Известно, что турецкая актриса имеет непростой характер и ревнует знаменитого мужа. В его прежние визиты в Россию она отслеживала в СМИ все новости об Озчивите и прекрасно знает, насколько российские фанатки боготворят ее супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему российская актриса Валентина Мазунина мечтала познакомиться со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом.

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