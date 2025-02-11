Повышенная сейсмоактивность: в Турции готовятся к цунами после землетрясений

Около вулкана Коломбо фиксируется значительная сейсмическая активность.

В Турции начали вводить меры по подготовке к потенциальным цунами и землетрясениям из-за возросшей сейсмической активности вокруг острова Санторини в Эгейском море. Об этом сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

По состоянию на 7 февраля 2025 года в регионе было зарегистрировано 761 землетрясение магнитудой выше трех баллов, что связано с так называемым сейсмическим штормом. Эти подземные толчки происходят примерно в 25 километрах к северо-востоку от Санторини и на глубине от пяти до 25 километров. Ближайшее к Турции землетрясение произошло на расстоянии 140 км.

Основная сейсмическая активность наблюдается в районе вулкана Коломбо, который имеет подводный кратер и расположен примерно в шести километрах к северо-востоку от Санторини в Южно-Эгейской вулканической островной дуге. Продолжающаяся сейсмическая активность может привести к вулканическим явлениям.

В связи с угрозой AFAD развернуло мобильные сирены в провинциях Измир, Айдын и Мугла для предупреждения местного населения о возможных опасностях. Также управление привело в состояние готовности местные и союзные структуры, усилило координацию экстренных служб и организовало обмен научными данными с университетами и исследовательскими институтами Греции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у северных берегов Гондураса в США произошло землетрясение магнитудой 7,5.