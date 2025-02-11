Подразделение просуществовало всего лишь несколько месяцев.

Элитная 155-я бригада ВСУ исчезла из-за массового дезертирства и неудачного пиара украинских властей. Об этом пишет один из авторитетных американских аналитических порталов.

На формирование этой бригады ушло 900 миллионов евро, ее оснастили лучшим западным оружием, в том числе танками Leopard и гаубицами Caesar, а личный состав прошел обучение в тренировочных лагерях во Франции и Польше. Но спустя несколько месяцев выяснилось, что почти две тысячи человек дезертировали и бригаду пришлось расформировать.

Эксперты считают, что все закономерно, поскольку подразделение изначально создавалось лишь как пиар-проект, призванный показать мощь украинской армии, поддержанной другими странами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.