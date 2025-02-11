Актриса Елена Цорн попалась на схему мошенников и осталась без квартиры в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 590 0

В 2024 году аферисты так же развели певицу Ларису Долину.

Актриса Елена Цорн попалась на схему мошенников и осталась без квартиры в Москве

Фото: Кадр из к/ф «Погоня за тенью», реж. Гузэль Киреева, Виктор Демент, 2010 г.

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Советская и российская актриса Елена Цорн попалась на схему мошенников, в результате чего осталась без денег и квартиры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Неизвестные звонили на домашний телефон Цорн в период с 3 по 16 сентября 2024 года. Они под предлогом безопасности имущества и денег убедили актрису зарегистрировать временный, отчуждаемый за плату 14 миллионов рублей, договор пожизненной ренты на квартиру в центре Москвы. Также аферисты сказали Цорн передать 180 тысяч рублей неизвестному ей лицу.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному делу. Они устанавливают материальный ущерб, причиненный актрисе.

В 2024 году мошенники так же развели певицу Ларису Долину. Народной артистке РФ позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести деньги на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках.

Часть наличных денег она передавала через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и финансовых средств. В общей сложности она тогда потеряла 180 миллионов рублей. Это были ее накопления плюс средства от продажи недвижимости в центре Москвы стоимостью более 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец и депутат Московской городской думы Родион Газманов вместе со своей командой спас семью от мошенников. Знаменитость считает важным разработать систему, при которой злоумышленники не смогут обводить вокруг пальца простых людей.

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