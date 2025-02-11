В Москве прошло заседание «Росатома» и НИЦ «Курчатовский институт»

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Оно было приурочено ко Дню российской науки и 80-летию атомной промышленности.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Сегодня государственная корпорация «Росатом» и НИЦ «Курчатовский Институт» подписали документ о создании стратегического совета. Это произошло на заседании, посвященном Дню российской науки, который в этом году особенно значим в связи с празднованием 80-летия атомной промышленности.

Документ призван объединить усилия ученых. Совместным приказом утверждены положение об объединенном совете, а также основные направления стратегического взаимодействия — от перспективных технологий в ядерной энергетики и медицине до совместных проектов в развитии Северного морского пути и Арктики, освоении космоса.

«Иммобилизация потенциала научного, научно-технологического на решение национальных программ и проектов. Очень важна Арктика во всех аспектах этого, и в аспектах развития страны, и в аспектах геополитических, вопросов безопасности, очень важна информационная безопасность, конечно же, здоровье людей, ну и материаловедение, которое лежит в основе всего», — сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Сегодня отличается от того, что было позавчера. Была наука в закрытой части, делали атомное оружие, и дальше что еще может быть? А сегодня нам надо строить высокотехнологичную экономику, и мы ее строим. Поэтому в этом смысле, в совершенно обновленном виде, как национальная лаборатория и госкорпорация, мы являемся ультрасовременной высокотехнологичной базой для развития страны», — отметил президент НИЦ «Курчатовский Институт» Михаил Ковальчук.

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