Человек получает не только никотин, но и другие токсичные вещества.

Миф о безвредности кальяна постепенно развеивается. Все скрытые опасности кальянного дыма в интервью Газета.ру раскрыл судебно-медицинский эксперт и врач Алексей Решетун.

Госдума уже обсуждает полный запрет на кальяны, предостерегая от рисков заражений.

«Кальян курят, как правило, несколько людей сразу. Меняют ли насадку после каждого человека? Вряд ли. Здесь может передаваться все что угодно: от стафилококка до герпеса. Домашний кальян тоже не стерилен», — объяснил Решетун.

Но инфекциями опасности кальян не ограничиваются. Курение кальяна сопровождается воздействием множества вредных химических веществ, которые хоть и проходят через фильтры, все равно не очищаются полностью.

«Это различные химические вещества, которые используются для увлажнения и ароматизации кальянного табака. Все эти вещества, форсированно попадая в организм, оказывают очень вредное воздействие. Так же, как и в случае курения обычных сигарет, весь этот дым проходит через легкие, но всасывается в кровь, и с кровью разносится по всему организму и оказывает общее универсальное воздействие на организм. В этом плане курение кальяна нисколько не отличается от курения обычных сигарет», — поделился эксперт.

В отличие от сигарет, дым кальяна пропускает лишь 50% загрязнений. В результате человек получает не только никотин, но и другие токсичные вещества.

«Надо понимать, что за один сеанс курения кальяна длительностью 30–40 минут человек впихивает в себя концентрацию никотина, свойственную выкуриванию примерно 40 сигарет. Можете себе представить, насколько это вредно для организма», — подчеркнул врач.

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