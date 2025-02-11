Копи на старость смолоду: студентам посоветовали начать откладывать на пенсию

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Экономист Балынин: россиянам с 18 лет следует откладывать 1% дохода на пенсию

Копи на старость смолоду: экономист назвал правила для откладывания пенсия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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О благополучии стоит начинать заботиться не только в настоящем, но и на перспективу.

Россиянам с 18 лет стоит начать откладывать по 1% от каждого дохода на пенсию. Такой совет дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с изданием Газета.ру.

«Самый идеальный вариант — это откладывать 1% с каждого получаемого дохода гражданином в возрасте 18 лет и позже. При этом с трудовых доходов, я считаю, что в качестве дополнительного источника финансового обеспечения себя в старости следует откладывать по 7%», — сказал он.

А с каждого внепланового дохода, продолжил Балынин, следует откладывать не меньше 25% от полученной суммы. При росте зарплаты выше инфляции целесообразно минимум один месячный спред положить в копилку.

В последующие месяцы за счет роста дохода и следования правилам откладывания денег получится автоматически увеличить сумму.

Прежде сообщалось, что в феврале прибавка к пенсии составит более одной тысячи рублей после индексации. Прибавка получается двойная — за первые два месяца 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что законопроект об увеличении военных пенсий на уровень инфляции внесли в Госдуму. На прошлой неделе документ одобрило Правительство РФ.

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