День всех влюбленных не за горами: как одиночкам найти свою вторую половинку

Адекватная самооценка — это один из секретов крепких отношений.

Прежде чем начать искать свою вторую половину, нужно полюбить себя. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала практикующий психолог Виктория Самойлова.

По словам специалиста, любовь к себе — это не про эгоизм и нарциссизм, а про уважение и принятие самого себя с индивидуальными плюсами и минусами. Когда человек это освоит, то перестанет бояться остаться одиноким и цепляться за ненужные отношения. А научится притягивать к себе людей, которые не будут его использовать или унижать.

К тому же адекватная самооценка, уверена эксперт, помогает расширить круг общения, а значит, увеличить шансы на встречу с «тем самым» человеком. Но при этом психолог советует не искать любовь специально. Важно уделять время себе, друзьям и семье.

«Когда мы зациклены на поиске второй половинки, мы можем просто не замечать интересных людей вокруг. А если мы открыты миру и новым связям, любовь может прийти откуда угодно», — объясняет Самойлова.

Еще специалист рекомендует не верить в миф про человека-мечту, с которым раз и на всю жизнь, при этом совсем без проблем. Это только завышает ожидания и мешает жить настоящим. Все партнеры подгоняются под шаблон, а не узнаются по-настоящему.

Также не стоит прогибаться под давлением социума, который твердит про семью, детей и «биологические часы». Просто живите полной жизнью, при необходимости проработайте свои проблемы с психологом, развивайтесь и любите себя, советует эксперт.

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