«Не каприз»: как женщине говорить о деньгах с мужчиной

Тема денег в диалоге с партнером сегодня во многих парах — негласное табу. Так ли необходимо стыдиться денежной потребности?

У табуированности темы денег в разговорах мужчины и женщины есть несколько причин. Их выявление и поиск средств преодоления проблем, которые они порождают, — шаг к укреплению семьи.

О том, что подогревает страх в разговорах о деньгах между партнерами, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог, коуч и эксперт по отношениям Анастасия Федорова.

Первый источник страха — общественные стереотипы. Деньги воспринимаются как синоним жадности. На самом деле, деньги — подушка безопасности и финансовый гарант, которые позволяют женщине не только чувствовать себя защищенной любимым мужчиной, но и быть уверенной в благополучии будущего ребенка. Если женщина ощущает стабильное положение мужа, она уделяет больше времени детям и супругу, нежели тревоге и поискам средств, чтобы прокормить семью.

«И женщина, которая хочет, чтобы мужчина заботился, дарил подарки, финансово обеспечивал, защищал, она не меркантильна. Женщина — это будущая, либо уже нынешняя мама», — акцентирует внимание эксперт.

Главный совет специалиста: вести диалог с партнером, а не закрываться в себе.

Второй источник страха заключается в простом факте: женщина ранима, а мужчина — тоже человек. Здесь дело в ее страхе отказа. Женщина уверена, что любое «нет» партнера свидетельствует о нелюбви. Так ли это? Как и любой поступок, отказ, по словам эксперта, может проистекать из разного: из отсутствия возможности ответить согласием на просьбу или из плохого настроения.

Выйти из трудного положения позволит рациональный подход. Женщине необходимо спросить сначала у себя: есть ли сейчас возможность удовлетворить ее просьбу. Если ответ утвердительный, то стоит выбрать момент, когда мужчина сыт и доволен жизнью. Наконец, стоит помнить, что отказ — это не конец света. Любой ответ следует уважать, тогда можно рассчитывать на взаимопонимание — залог успешной совместной жизни.

«В парах, в которых отношения выстроены на взаимном уважении, на взаимной заботе, на взаимном желании и потребности делать друг друга счастливыми, проблем с обсуждением финансовых вопросов, как правило не возникает», — объясняет эксперт.

По мнению Анастасии Федоровой, всегда можно прийти к компромиссу: перераспределить вложения мужчины в семейный бюджет, определить все потребности семьи вместе. Мужчине тоже важно понимать, на что он тратит ту или иную сумму. Тогда не останется недопониманий, а коммуникация внутри пары выйдет на новый уровень — с использованием языка любви.

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