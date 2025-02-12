Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

В 2024 году зоопарк пополнился 300 новыми обитателями из различных уголков России и зарубежья.

Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов. Их представлено более 1,2 тысячи, в том числе редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, среди них есть редкие животные, находящиеся на грани исчезновения, такие как амурские леопарды и суматранские орангутаны. 

В 2024 году зоопарк пополнился 300 новыми обитателями из различных уголков России и зарубежья. В их числе три малайских медвежонка, пятнистые гиены и черный гриф из Алматы.

Кроме того, с августа на подмосковной территории зоопарка живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. За ними ухаживают как сотрудники, так и волонтеры.

12 февраля Московский зоопарк отмечает свой 161-й день рождения. В честь этого события пройдут разнообразные тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы, интерактивные занятия и квесты. Посетить их можно с 12 по 16 февраля.

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