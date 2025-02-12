Дети главных раввинов России и Одессы поженятся в Израиле

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

Они сыграют свадьбу 12 февраля.

Дети главных раввинов России и Одессы поженятся в Израиле

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Дочь главного раввина России Берла Лазара — Ривка — и сын главного раввина Одесса и Юга Украины Авраама Вольфа — Шолем — сыграют свадьбу в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Свадьба Шолема и Ривки состоится 12 февраля (в среду. — Прим. ред.) в Израиле», — говорится в публикации.

До этого в Сети стала распространяться информация о том, что Шолем и Ривка помолвлены. Кроме того, отмечается, что источник агентства не раскрыл список гостей, которые приглашены на свадьбу детей раввинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Майя Донцова получила долгожданное предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Актер Дан Подлецкий вручил ей кольцо во время отдыха на Бали. Донцова ждала предложения от него с 2022 года, когда развелась с экс-супругом.

Будущие супруги отпраздновали предстоящую свадьбу с небывалым размахом. В ход пошли все пляжные развлечения, какие только мог подарить им вечерний остров.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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