Обворовывали героев-блокадников Ленинграда: задержана банда лжемедиков

В Петербурге будут судить лжемедиков, жертвами которых стали ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. В общей сложности аферисты обманули 35 человек на 17 миллионов рублей.

Пострадавших пугали тем, что у них обнаружено тяжелое заболевание, и им срочно нужны дорогостоящие лекарства, останавливающие развитие недуга. Как раскрыли схему мошенничества и что грозит задержанным, узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов

Появились кадры задержания банды мошенников, которые под видом медиков обманывали пенсионеров в Москве и Петербурге.

В преступную группу входило шесть человек. Главарь — 50 летний житель Ставропольского края. Мужчина организовал работу колл-центра, откуда мошенники звонили пенсионерам по всей стране и выманивали у них крупные суммы денег.

«Открыл ИП для предоставления услуг сотовой связи для обзвона потерпевших», — признался мужчина на допросе.

Все потерпевшие старше 75 лет, среди них ветераны и жители блокадного Ленинграда, немало обманутых и в Москве.

Мошенники цинично убеждали жертв, что они смертельно больны, и им необходима срочная госпитализация, а чтобы не затягивать лечение, нужно немедленно начать принимать лекарства.

Псевдомедикаменты доставляли курьеры, они же забирали у пожилых людей крупные суммы денег. Вместо чудо-лекарств в посылках был обычный анальгин и новопассит.

«В это время как раз болела и сдавала анализы», — рассказала пострадавшая от мошенников ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Юлианна Форкина.

Поэтому звонок якобы от главврача поликлиники не вызвал никакого подозрения. Ветеран была в шоке, когда на том конце провода ей сообщили, что у нее диагностирован рак крови. А дальше все по схеме: нужна госпитализация, но чтобы не терять время медсестра привезет необходимый препарат. Без него шансов у пенсионерки нет.

«Сказали, что сейчас приедет медсестра, привезет таблетницу, и я должна с этой таблетницы выпить две таблетки и больше не пить. Остальное все вернуть ему назад. Так я и сделала. Потом приезжает якобы другая медсестра, но это была та же самая, и она забирает у меня деньги», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны Юлианна Форкина.

Ветеран отдала мошенникам 550 тысяч рублей. По такой схеме аферисты обманули еще 35 пожилых людей. Общий ущерб составил 17 миллионов рублей. Пенсионеры отдавали мошенникам последние сбережения.

В организованную группу входили жители разных регионов страны — Московской и Рязанской областей, Краснодарского края. Некоторые из них сразу признали свою вину.

Правоохранителям предстоит ответить и на вопрос, откуда злоумышленники узнавали личные данные пенсионеров, их диагнозы, а также о том, что в тот момент они проходили обследования.

«Два вида утечки может быть. Первое — это по открытым источникам, которые взломали базу какого-то медицинского учреждения, либо базу медицинских анализов. Либо соучастники, как правило, являются сотрудниками, либо так или иначе работают с медицинскими учреждениями», — считает эксперт по информационной и технической безопасности Сергей Трухачев.

Все участники преступной группы задержаны. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить заключение сроком до десяти лет и крупный штраф.