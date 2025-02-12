Печальный юбилей: почему Второму минскому соглашению не суждено было сбыться

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 26 0

Запад изначально не собирался исполнять Второе минское соглашение

Печальный юбилей: почему Второму минскому соглашению не суждено было исполниться

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

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Ровно десять лет назад 12 февраля 2015 был подписан этот документ.

Западные и украинские политики изначально не собирались исполнять Второе минское соглашение, подписанное в 2015 году. Об этом пишет EADaily.

Ровно десять лет назад, 12 февраля 2015 года, президенты РФ Владимир Путин, Украины Петр Порошенко и Франции Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель подписали Второе минское соглашение, которое должно было положить конец кровопролитной войне в Донбассе. Однако соглашение не помогло Украине преодолеть раскол.

Одним из факторов, почему ничего не получилось, является то, что многие формулировки в документе были размыты. Это впоследствии позволило Киеву трактовать их так, как ему было выгодно.

Также западные политики не были честны. Главной их задачей было не примирение Украины и Донбасса, а подготовка Незалежной к вооруженному противостоянию с Россией. В этом признавалась Меркель в 2022 году.

Сами украинские граждане, которые были против конфликта и хотели пойти на компромисс с ДНР и ЛНР, ничего не сделали для этого. EADaily пишет о политическом инфантилизме украинцев, что тоже повлияло на исход.

Кроме того, украинское общество находится в плену политических и исторических мифов, которые за десятки лет уже укоренились в их сознании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине открыли набор добровольцев с 18 лет.

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