Медики пытаются транспортировать в больницу 400-килограммового петербуржца

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 109 0

Для этого пришлось прибегнуть к помощи МЧС.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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В Петербурге медики пытаются вынести из квартиры мужчину весом 400 килограммов, чтобы довести его до больницы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Для этого врачам пришлось прибегнуть к помощи МЧС, так как транспортировать самостоятельно больного у них не получается. Спасательная операция развернулась на проспекте Луначарского.

Медики пытаются транспортировать в больницу 400-килограммового петербуржца

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

По некоторым данным, у петербуржца есть подозрение на пневмонию.

Update: представители администрации Калининского района Санкт-Петербурга сообщили, что вес мужчины составляет не 400 килограммов, а 260. В таких случаях на вызовы по умолчанию приезжает спасательная служба. При этом в пресс-службе МЧС указали, что вес пациента составляет более 300 килограммов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю. В операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке. Из ловушки уже вызволили около 100 человек.

Огромная трещина образовалась на одной из рек внезапно. Разлом видно даже из космоса. Соответствующие кадры прислали с международной космической станции. А ведь ранее экстренные службы предупреждали: выход на лед запрещен.

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