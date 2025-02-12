Церемонию вручения муниципальной премии «Служение» проведут в апреле

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Ее приурочили ко Дню работника местного самоуправления.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Церемония вручения всероссийской премии «Служение» пройдет в апреле этого года. Об этом на пресс-конференции сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

По словам чиновницы, дата выбрана неслучайно — дело в том, что в апреле отмечается профессиональный праздник работников местного самоуправления, а, следовательно, и проводить церемонию вручения премии за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян в этот месяц целесообразнее всего.

Гусева отметила, что в этом году вся страна, включая высшие чины, сможет увидеть самые лучшие и амбициозные проекты.

Всего планируется провести награждение в десяти разных номинациях, включая такие, как: «Развитие территории — благополучие жителей», «Прямой разговор — доверие к власти», «Забота о семьях героев — вклад в общую победу», «Великое наследие — для будущих поколений» и другие.

Более того, в этом году для компаний — партнеров мероприятия будет учреждена специальная награда:

«Специальная награда для партнеров станет стимулирующим моментом, и как можно больше крупных организаций обратят особое внимание на муниципалитеты. Это не только укрепит партнерские связи, но и поможет привлечь ресурс для развития муниципальных образований», — рассказала политик.

Ранее 5-tv.ru делился с читателями, что Пятый канал вошел в лонг-лист престижной кинопремии АПКиТ в 18 номинациях.

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