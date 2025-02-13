Дорога жизни: Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет

Эфирная новость 13 0

Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет

Фото, видео: Демьянчук Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Именно сюда после прорыва блокады Ленинграда прибыл первый поезд с большой земли.

155 лет сегодня исполняется Финляндскому вокзалу — месту, которое неразрывно связано с историей Петербурга. На площади у здания вокзала состоялось легендарное выступление Ленина на броневике перед рабочими.

Позже здесь установили один из первых памятников вождю революции. Отсюда начиналась дорога жизни, и именно сюда после прорыва блокады прибыл первый поезд с большой земли.

Жители осажденного города до сих пор помнят, как встречали долгожданный состав с продуктами.

«Поезда приходили. Возили хлеб для Северной столицы, и Ленинград нас радостно встречал», — говорит жительница блокадного Ленинграда Людмила Бакай.

Финляндский вокзал — это единственный вокзал Северной столицы, который сохранил свое историческое название. Сегодня это современный железнодорожный узел, которым ежегодно пользуются миллионы пассажиров.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

9:02
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака
8:58
Дорога жизни: Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет
8:43
Пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области
8:34
Девять лет колонии получил житель Приамурья за подготовку теракта
8:22
Сын Илона Маска вытер козявку о стол Трампа
8:10
Сахалинских рыбаков-экстремалов эвакуировали с дрейфующей льдины до глубокой ночи

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год