МВД предупредило о новой схеме мошенников с фейковым взломом Госуслуг

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Злоумышленники отправляют ссылку на сайт с видео, имитирующим взлом учетной записи.

МВД предупредило о мошенниках с фейковым взломом Госуслуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МВД России рассказали о новой уловке мошенников, которые используют фейковые сайты, имитирующие взлом портала Госуслуги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют жертвам ссылку на сайт, где запускается видео с имитацией взлома учетной записи.

При переходе появляется форма авторизации, которая на самом деле не работает, а затем начинается трехсекундный отсчет, после которого всплывает фальшивое уведомление. На экране последовательно выводятся надписи: «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка 2-НДФЛ», «Выгрузка паспортных данных», «СНИЛС», «кредитной истории», «Снятие самозапрета», а затем — «Данные успешно выгружены».

В МВД подчеркнули, что на каждом этапе мошенники стараются отключить критическое мышление жертвы. Самая надежная защита — не переходить по подозрительным ссылкам и проверять сайты на дату создания и отзывы. Правоохранители также напомнили, что представители госорганов и банков не общаются с гражданами через мессенджеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники активизировали схемы с фальшивыми сборами в родительских чатах перед началом учебного года. Злоумышленники могут писать от имени другого участника переписки или представителя родительского комитета, прося срочно перевести деньги, например, на подарок учителю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

14:28
Россиянин Журавский занял второе место в конкурсе кларнетистов в Китае
14:08
Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных
13:57
«Как свинья»: Виктория Боня возмущена поведением избалованной дочки
13:48
У берегов Северного Кипра затонуло судно с 270 пассажирами: начата спасательная операция
13:38
Песков назвал известной забавой спекуляции о контактах спецслужб
13:30
«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Не похожи: актриса Ирина Пегова опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью
«Разодрали мне все руки»: сотрудник ТСЖ обвинил тестя и тещу Смолова в нападении
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео