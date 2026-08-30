МВД предупредило о новой схеме мошенников с фейковым взломом Госуслуг

В МВД России рассказали о новой уловке мошенников, которые используют фейковые сайты, имитирующие взлом портала Госуслуги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

По данным ведомства, злоумышленники отправляют жертвам ссылку на сайт, где запускается видео с имитацией взлома учетной записи.

При переходе появляется форма авторизации, которая на самом деле не работает, а затем начинается трехсекундный отсчет, после которого всплывает фальшивое уведомление. На экране последовательно выводятся надписи: «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка 2-НДФЛ», «Выгрузка паспортных данных», «СНИЛС», «кредитной истории», «Снятие самозапрета», а затем — «Данные успешно выгружены».

В МВД подчеркнули, что на каждом этапе мошенники стараются отключить критическое мышление жертвы. Самая надежная защита — не переходить по подозрительным ссылкам и проверять сайты на дату создания и отзывы. Правоохранители также напомнили, что представители госорганов и банков не общаются с гражданами через мессенджеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники активизировали схемы с фальшивыми сборами в родительских чатах перед началом учебного года. Злоумышленники могут писать от имени другого участника переписки или представителя родительского комитета, прося срочно перевести деньги, например, на подарок учителю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.