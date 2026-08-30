Собянин: за полгода в Москве запущено 32 новых электробусных маршрута

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Всего по городу передвигается свыше трех тысяч экологичных машин.

Сколько электробусных маршрутов было запущено в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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За первые шесть месяцев 2026 года в Москве было запущено 32 новых электробусных маршрута. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Москва продолжает расширять сеть маршрутов наземного транспорта и закупает все больше экологичных машин. До конца 2026 года в городе будет запущен новый проект — развитие маршрутной сети наземного транспорта в малых поселениях ТиНАО. Благодаря ему жителям Подмосковья станет комфортнее добираться до Москвы.

Сегодня электробусы составляют 52% от всего парка «Мосгортранса». По городу, как заметил градоначальник, передвигается свыше трех тысяч экологичных машин. В будни они совершают порядка 1,2 миллиона поездок.

Также мэр рассказал, что на баланс Москвы поступило 43 новых электробуса нового поколения. Эти машины обладают рядом преимуществ, включая надежность и технологичность. Они уже вышли на свои маршруты.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что у станции Санино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) сформируют новую улично-дорожную сеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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