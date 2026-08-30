«Возраст — не показатель»: психолог объяснила, когда ребенка можно оставлять одного дома

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 78 0

Несовершеннолетний должен не только контролировать свои поступки, но и спокойно переносить одиночество.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Арутюнян: если ребенок контролирует действия, его можно оставлять одного дома

Если ребенок контролирует свои поступки, то его можно ненадолго оставлять одного дома. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Евгения Арутюнян.

«Родители часто спрашивают, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома. Но правильнее задать другой вопрос готов ли ребенок к этому психологически? Потому что возраст — это лишь ориентир», — отметила эксперт.

В этом вопросе, как заметила Евгения Арутюнян, самый важный критерий — поведение ребенка. Если он достиг психологической зрелости, то его можно ненадолго оставлять одного дома.

«Он не открывает дверь незнакомым, не включает плиту из любопытства, не делает опасных вещей. Не потому, что боится наказания, а потому, что понимает последствия своих действий», — пояснила психолог.

Евгения Арутюнян добавила, что ребенок также должен спокойно переносить одиночество, уметь себя контролировать, понимать последствия своих действий и не впадать в панику при возникновении потенциальной угрозы.

Не менее важно оценить бытовую самостоятельность несовершеннолетнего. Если ребенок не может позаботиться о себе, к примеру, налить воды или достать перекус из холодильника, то оставлять его одного крайне опасно.

«Самая частая ошибка родителей ориентироваться исключительно на возраст. С точки зрения психологии возраст не является надежным показателем зрелости. Один восьмилетний ребенок может быть значительно самостоятельнее, чем другой в десять лет», — сказала Евгения Арутюнян.

Еще психолог посоветовала оставлять ребенка одного постепенно: сначала на 10-15 минут, а затем на полчаса. Такой подход формирует у несовершеннолетнего чувство компетентности и уверенность в том, что он способен справиться с ситуацией самостоятельно.

Ранее психолог Кристина Хабарова рассказала 5-tv.ru, почему чрезмерные запреты родителей вредны для психики ребенка.

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