В жизни 23-летней девушки новый этап — она впервые стала мамой.

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Валерия с юмором относится к изменениям, которые произошли в ее внешности после рождения ребенка. Супруги поделились милым видео в соцсетях.

На кадрах Валерия отдыхает в массажном кресле и лакомится мороженным. А ее супруг отмечает, что у любимой уставшие глаза. Она же ответила, что так выглядит «мамочка одного ангелочка». Девушка предстала перед подписчиками в пижаме и без макияжа.

«Вы помните эту красивую женщину на выписке? Я ее съела», — иронизирует Валерия.

Несмотря на шутки и заметную измотанность, молодая мама улыбается и выглядит счастливой.

И если у Омарова, бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной, уже есть дети, то для 23-летней Валерии — это новый опыт. Их сын появился на свет 1 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал том, что молодая жена Курбана Омарова Валерия показала фигуру спустя четыре дня после родов.

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